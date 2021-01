Villarreal goleia o Celta de Coudet e entra no G4 do Campeonato Espanhol

O Celta de Vigo, treinado por Eduardo Coudet, recebeu o Villarreal nesta sexta-feira, no Estádio de Balaídos, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Vigo sofreu uma goleada por 4 a 0, com gols marcados por Gerard Moreno, Moi Gómez, Dani Parejo e Fer Nino.

Com o resultado, o time do técnico Unai Emery sobe momentaneamente para a terceira posição, com 32 pontos conquistados. Já o Celta fica na oitava colocação, com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Villarreal receberá o Granada, no dia 20 de janeiro, às 17h30 (de Brasília). Já o Celta visitará o Real Betis no mesmo dia, às 17 horas.

O primeiro tempo foi um massacre do Submarino Amarelo. Logo aos 5 minutos, Gerard Moreno recebeu passe dentro da área e mandou para as redes. Aos 14, Moi Gómez completou cruzamento e marcou o segundo dos visitantes. Pouco tempo depois, Dani Parejo fez um golaço de falta. Aos 20 minutos, já estava 3 a 0 para o Villarreal. E ainda deu tempo para mais na primeira etapa. Aos 31, Fer Nino marcou um bonito gol de cobertura. Quatro a 0 para os visitantes no intervalo.

Na segunda metade do jogo, os visitantes apenas administraram o placar, confirmando a goleada. E o Celta de Vigo segue na sequência de resultados ruins, depois da derrota para o Real Madrid e a surpreendente eliminação na Copa do Rey para o Ibiza.