Vin Diesel fala sobre encerramento da saga Velozes e Furiosos

Vin Diesel confirmou que o décimo filme de Velozes e Furiosos, dividido em duas partes, será o último da saga. Em entrevista ao Entertainment Weekly, o ator revelou que a decisão criativa de encerrar a franquia principal já estava sendo discutida há algum tempo e a ideia foi reforçada ao analisarem o sucesso de outros blockbusters, como Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

“De certa forma isso sempre foi discutido. Em 2012 ou 2013 era algo que Pablo [apelidado dado por Diesel para Paul Walker] e eu conversávamos, para acabar no décimo. Sempre pareceu certo. E ao fazer parte da Marvel [no papel de Groot, iniciado em Guardiões da Galáxia], quando há tanta história, você percebe que pode terminar com dois longas. Foi algo que falamos e se tornou real”, comentou.

“É uma jornada maravilhosa, mas sempre sabíamos que chegaria uma despedida, um final, e é nesse rumo que nossa história está caminhando”, completou. Contudo, vale ressaltar que a informação não significa que toda a franquia será concluída. Com o enorme sucesso conquistado desde o primeiro título, atualmente dois projetos spinoff encontram-se em pré-produção.

Bastidores de Velozes & Furiosos 8Fonte: IMDb/Reprodução

O primeiro servirá de sequência para Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw, estrelado por Jason Statham e Dwayne Johnson. Haverá ainda um novo derivado, ainda sem título definido, liderado por uma personagem feminina, com roteiro de Nicole Perlman (Guardiões da Galáxia), Lindsey Beer (Sierra Burgess é uma Loser) e Geneva Robertson-Dworet (Capitã Marvel).

Outros projetos incluem uma espécie de universo compartilhado da saga, expandido para além do cinema. No caso, isso teve início através da animação Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto, lançada na Netflix e que pode ganhar novas aventuras; e de um jogo de video game inspirado na franquia, mas sem detalhes revelados.