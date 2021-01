Vina brilha, Ceará vence no Maraca e aumenta pressão sobre o Flamengo

O Ceará dominou os 45 minutos iniciais, o Flamengo cresceu após o intervalo, mas, ao fim da partida no Maracanã, o placar de 2 a 0 a favor do Vozão fez justiça ao futebol apresentado pelas equipes neste domingo. Os gols de Vina e Kelvyn premiaram uma apresentação consistente do time de Guto Ferreira, que ganhou posições na tabela e complicou o rival na briga pelo título do Brasileiro.

Sem vencer há três rodadas, o Flamengo segue estacionado nos 49 pontos. Mais do que os resultados, o time de Rogério Ceni não apresenta evolução, repetindo erros defensivos e problemas para converter as chances em gol, como aconteceu na etapa final. Já o Vozão alcançou os 39 pontos, pulando para a nona posição do Campeonato Brasileiro. Veja a classificação completa aqui.

VOZÃO DOMINA E VINA MARCA UM GOLAÇO NO MARACA

​

Vindo de tropeços diante do Fortaleza e Fluminense, Rogério Ceni fez três mudanças na equipe do Flamengo: saíram Hugo Souza, Natan e Gabigol, entraram César, Gustavo Henrique e Pedro. Por mais que se encontrem justificativas para as alterações, o fato é de que elas não surtiram efeito. O futebol apresentado pelo time foi de um nível igual (ou pior) em relação aos jogos anteriores. Previsível com a bola e bagunçado na hora de defender, o Fla foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, com Vina marcando para o Vozão.

A facilidade com que Léo Chu avançou pela esquerda e a liberdade de Vina – o principal nome do Ceará – na entrada da área retratam bem as fragilidades defensivas do Flamengo na temporada, as quais persistem sob o comando de Rogério Ceni. Ao longo dos 45 minutos iniciais, o Vozão encaixou outros bons ataques, e não ampliou o placar por um erro na tomada de decisão ou uma finalização travada na hora decisiva. Já o time de Ceni não apresentou o repertório ofensivo que se espera e, só no fim, ensaiou uma pressão sem êxito.

RUBRO-NEGRO PRESSIONA, MAS PERDE GOLS E O JOGO

Diante desse cenário, o Flamengo voltou com mudanças do intervalo: Diego entrou no lugar de Gustavo Henrique, que recebeu cartão amarelo aos cinco minutos da etapa inicial. Com isso, Rogério Ceni voltou a utilizar Willian Arão como zagueiro, ao lado de Rodrigo Caio. O camisa 10 ditou o ritmo do time a partir disso, e, diante de um Ceará menos agressivo, a equipe assumiu o controle do jogo e, aos poucos, passou a acumular chances desperdiçadas.

Arrascaeta, Isla, Gerson arriscaram finalizações, mas as melhores chances até os 20 minutos foi de Pedro. Após passe do meia uruguaio, o centroavante ficou cara a cara com Richard, mas o chute saiu por cima da meta do Ceará. Na sequência, em cabeçada do camisa 21, o goleiro do Vozão fez grande defesa.

Foi então, aos 24 minutos da etapa final, que Gabriel Barbosa entrou no jogo, substituindo Everton Ribeiro. O camisa 7 acompanhou o nível do time e não teve boa atuação no Maracanã. Aos 31, Ceni trocou o lateral Isla pelo atacante Vitinho, lançando o Flamengo, de vez, todo ao ataque. Com a bola viva na área adversária a todo tempo, o Rubro-Negro esteve muito próximo do empate. Os jogadores, contudo, hesitaram na finalização, buscando um passe a mais e desperdiçando chances. Assim, o Ceará foi resistindo na defesa e, ao 44 minutos, encaixou o contra-ataque para garantir a vitória no Maracanã. Kelvyn, que havia entrado pouco antes, foi lançado por Vina e finalizou forte: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 2 CEARÁ

​

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de janeiro de 2021, às 16h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Vina (0-1, 12’/2ºT) e Kelvyn (0-2, 44’/2ºT)

Cartões amarelos: Gustavo Henrique e Gerson (FLA); Richard (CEA)

Cartão vermelho: Guto Ferreira.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

César; Isla (Vitinho, 31’/2ºT), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Diego Ribas, Intervalo) e Filipe Luís (Renê, 42’/2ºT); Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Gabriel Barbosa, 24’/2ºT) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Rodrigo Muniz, 42’/2ºT).

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard; Eduardo, Tiago Pagnussat (Klaus, 36’/2ºT), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Kelvyn, 30’/2ºT); Lima (Charles, 15º/2ºT), Fernando Sobral, Vinícius e Léo Chu (Sauleo, 15’/2ºT); Cleber (William Oliveira, 30’/2ºT).