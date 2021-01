Vina deixa os seus, Ceará atropela o Goiás e sobe para 9º na tabela do Brasileirão

O Ceará teve pouquíssima dificuldade nesta quinta-feira (21) para golear o Goiás, mesmo fora dos seus domínios. Em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vozão enfiou goleada de 4 a 0, na Serrinha, e subiu para 9º na tabela. No próximo domingo (24), as duas equipes enfrentam os finalistas da Conmebol Libertadores, Palmeiras e Santos, respectivamente.

A primeira boa chegada do jogo foi dos donos da casa. Logo no primeiro minuto, David Duarte acertou boa cabeçada após cobrança de escanteio e o goleiro Richard salvou em cima da linha.

Aos 6 minutos, o Esmeraldino até chegou a abrir o placar, mas teve gol anulado pelo VAR. Ariel Cabral finalizou de fora da área, acertou o ângulo de Richard, mas como Heron desviou a bola com a mão, o tento não foi validado.

E quem se aproveitou foi o Vozão. Aos 17 minutos, Lima desceu pela esquerda, cortou a marcação e finalizou para o gol, abrindo o placar da partida.

Aos 23 minutos, Léo Chú quase ampliou. O meia-atacante driblou a marcação e chutou no cantinho de Tadeu, mas a bola foi para fora.

O segundo gol, porém, saiu nos acréscimos. Aos 46 minutos, Vina cruzou na medida para Fernando Sobral, que à queima-roupa com Tadeu não desperdiçou e balançou as redes.

No 2º tempo, o Ceará também começou com o pé direito. Logo aos 4 minutos, Cléber sofreu pênalti do zagueiro Chico. Na cobrança, Vina assumiu a responsabilidade e marcou o 3º do Vozão no jogo.

Aos 17 minutos, o principal destaque dos cearenses na temporada voltou a estufar as redes. Vina recebeu cruzamento de Lima e finalizou no canto de Tadeu, anotando o quarto.

Com os dois tentos, Vina foi a 11 gols no Campeonato Brasileiro, entrando ainda mais na briga pela artilharia da competição.

Com a vitória, o Ceará voltou a vencer na competição, foi a 42 pontos e agora é o 9º colocado na tabela. No domingo (24), pela 32ª rodada, a equipe do técnico Guto Ferreira recebe o Palmeiras no Castelão.

Já o Goiás, sofreu a sua quarta derrota consecutiva no Brasileiro, segue com 26 pontos, em 19º, a a seis pontos de deixar a zona de rebaixamento. Também no domingo, mas agora fora de casa, o Esmeraldino encara o Santos na Vila Belmiro.

Vina foi um dos destaques da goleada do Ceará sobre o Goiás, pelo Brasileirão Gazeta Press

GOIÁS 0 X 4 CEARÁ

GOLS: Lima, Fernando Sobral e Vina (2x) (CEA)

GOIÁS: Tadeu; David Duarte, Chico (Taylon) e Heron; Ariel Cabral, Shaylon, Miguel Ferreira (Pedro Marinho), Daniel e Jefferson; Fernandão (Doiglas Baggio) e Vinicius (Índio). Técnico: Augusto César

CEARÁ: Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Alyson (Kelvyn); Fabinho (Pedro Naressi), Fernando Sobral, Vinicius Lima, Vina e Léo Chú (Saulo Mineiro); Cléber (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira

PRÓXIMOS JOGOS:

As duas equipes voltam a campo no fim de semana, pelo Brasileirão.

Domingo, 24/01, 18h15 – Santos x Goiás

Domingo, 24/01, 16h – Ceará x Palmeiras