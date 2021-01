Vínculo chega ao fim e Valdívia se despede do Internacional

Atualmente no Avaí e com o contrato com o Inter encerrado no último dia 31 de dezembro, o meio-campista Valdívia publicou em suas redes sociais uma carta de agradecimento à equipe colorada.

Com o vínculo encerrado, o atleta garantiu ter virado um torcedor e destacou que o Inter o “fez encontrar a felicidade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valdivia PokoLindo 👉🏅 (@valdiviamagico_oficial21)

“Do dia que cheguei do Rondonópolis para jogar na base, passando pela estreia no profissional, pelos títulos gaúchos e a campanha inesquecível na Libertadores 2015 até a chegada à Seleção Brasileira olímpica, minhas recordações são as melhores. O Inter me abriu as portas, me formou como atleta e me projetou no cenário mundial. E, acima de tudo, me fez encontrar a felicidade jogando futebol”, publicou em sua conta oficial no Instagram.

Como mencionado pelo atleta, Valdívia chegou ao Inter após ser protagonista no Rondonópolis. O jovem ganhou destaque na equipe de Porto Alegre principalmente na temporada de 2015, com o argentino Diego Aguirre no comando da equipe.

Mais tarde, em 2017, o rebaixamento do Internacional para a Série B resultou na saída do atleta para outros clubes. Em uma série de empréstimos, Valdívia passou pelo Atlético-MG, São Paulo, Vasco e até para o Al Ittihad, da Arábia Saudita.

O meia somou 143 jogos com a camisa colorada – com 28 gols marcados e dois títulos na conta, os estaduais de 2014 e 2015. Valdívia segue no Avaí, clube que tem contrato até o final de janeiro.