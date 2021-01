Vínculos de Régis com Cruzeiro e Bahia terminam, e jogador fica livre no mercado

A passagem do meia Régis no Cruzeiro terminou. Emprestado pelo Bahia, o jogador tinha vínculo com a Raposa até o último dia de 2020. Como o clube mineiro está impossibilitado de registrar novos atletas por punição imposta pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o camisa 10 não vai atuar mais com a camisa celeste.

Agora, Régis está sem clube, já que seu contrato com o Bahia também encerrou na quinta-feira. Pelo Tricolor baiano, o meia de 28 anos conquistou a Copa do Nordeste de 2017 e o Estadual de 2018. Sem espaço no clube, o jogador foi emprestado para Al-Wehda, da Árabia Saudita, Corinthians e Cruzeiro.

Pela Raposa, Régis disputou 29 jogos no ano de 2020, marcando três gols. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o atleta acabou sendo pouco utilizado. Nesta sexta-feira, o clube mineiro agradeceu o “profissionalismo e dedicação de Régis no período em que defendeu a camisa celeste” e desejou sucesso ao jogador.

Nessa quinta, 31/12/2020, encerrou-se o vínculo de empréstimo do meia Régis com o Cruzeiro, cedido pelo Esporte Clube Bahia. O Cruzeiro agradece ao profissionalismo e dedicação de Régis no período em que defendeu a camisa celeste e deseja sucesso na sequência de sua carreira. — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 1, 2021

A sanção imposta pelo CNRD ao Cruzeiro é decorrente de uma dívida de R$ 1,3 milhão com o PSTC, do Paraná, relacionada à transferência do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos, da Grécia. Com isso, o clube não pode registrar o contrato de novos jogadores, o que dificulta uma contratação em definitivo de Régis.