Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo, admite início de planejamento para a temporada 2021

O Botafogo parece que admitiu que o rebaixamento é uma possibilidade iminente. Tanto que nesta segunda-feira a diretoria se reuniu com o técnico Eduardo Barroca para iniciar o planejamento para a próxima temporada.

O vice-presidente Vinícius Assumpção destacou que o Botafogo já pensa em mudanças para ter um time competitivo.

“A reunião foi para tentar traçar metas para 2021. Afinal, o Brasileiro termina em uma quarta e logo em seguida já começam o Estadual, a Copa do Brasil. É tudo muito em cima. Por isto, nos reunimos com todo o departamento de futebol para já começarmos a definir algumas coisas. Temos muito a projetar para não sermos pegos desprevenidos. Nosso objetivo é montarmos uma equipe competitiva, adequada de acordo com nossas limitações financeiras”. disse ao jornal Lance!

O dirigente adiantou que uma das primeiras medidas para a próxima temporada será adequar os contratos vigentes à realidade do clube.

“Temos alguns contratos que acabam no início do ano. O presidente Durcesio Mello se reunirá com o elenco nesta semana para conversar com todos. O que posso dizer é que o planejamento para 2021 já começou”. declarou.

O Botafogo ainda sonha em escapar da degola. A equipe volta a campo neste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro.