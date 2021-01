Vinicius Jr. cita Hamilton, LeBron e Neymar como inspirações em luta contra o racismo

Vinicius Jr. tem sido um dos atletas mais ativos nas redes sociais na luta contra o racismo. Na briga por uma sociedade mais igualitária e com menos preconceito, o atacante do Real Madrid revelou os nomes que mais o inspiram na causa.

LeBron James, Lewis Hamilton e Neymar foram destacados pelo brasileiro por conta envolvimento dos astros na busca por menos preconceito racial na sociedade. Em entrevista à revista inglesa Gaffer, ele destacou a importância de nomes conhecidos não se calarem em casos de racismo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Precisamos continuar com a luta fazendo o que temos feito. Lewis Hamilton, LeBron James e Neymar, pessoas que têm uma voz forte, sempre aproveitam para falar sobre racismo e é sempre importante que todos o façam”, afirmou Vini.

“Continuaremos a lutar pela igualdade, temos que continuar. Para ser sincero, é uma loucura ainda estarmos falando sobre o assunto hoje porque espero que as crianças da próxima geração não tenham que passar por nada disso”, completou.

Vinicius Jr. comemora após marcar para o Real Madrid sobre o Mallorca EFE

Quando atuava no Flamengo, Vinicius Jr. sofreu com insultos racistas. No primeiro caso, em jogo contra o Botafogo em 2017, um torcedor alvinegro foi detido pela Polícia Militar por ter sido acusado de ter feito injúria racial aos familiares do jogador, que estavam em um dos camarotes no Nilton Santos.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

No ano seguinte, também contra o Botafogo, Vinicius Jr. acabou expulso aos 36 minutos da segunda etapa. Quando se dirigia ao vestiário, sofreu diversos preconceitos de uma alvinegra que gritava: ‘viado, neguinho safado’.

Em junho de 2018, uma foto de Vinícius Jr. após a vitória do Flamengo sobre o Paraná, pelo Brasileirão, se espalhou por um grupo de Facebook. Na legenda, o atacante era chamado de macaco. A mensagem foi apagada, com o autor não sendo identificado.