Vinicius Jr. escapa, mas geração que deu R$ 550 milhões ao Flamengo acumula irregularidade e empréstimos na Europa

Desde 2017, o Flamengo tem uma geração que rendeu bons frutos ao clube em negociações. Com Vinicius Jr. e Lucas Paquetá puxando a fila, o clube arrecadou R$ 550 milhões com as vendas de seis talentos. Mas ninguém ainda emplacou na Europa e só o atacante do Real Madrid escapou de uma transferência.

Mais caro de todos, Vinicius Jr. foi comprado pelo time espanhol por 45 milhões de euros. Na época, deu ao clube carioca R$ 164 milhões. Mesmo com altos e baixos no Real, ele segue à disposição de Zinedine Zidane. Até o momento, são três gols em 21 jogos da atual emporada.

Outro badalado e com convocações para a seleção, Lucas Paquetá chegou ao Milan sendo comparado a Kaká, mas despencou. Foram apenas 44 jogos e um gol marcado. Nesta temprada ele foi vendido ao Lyon por 20 milhões de euros, cerca de R$ 131 milhões na cotação da transferência.



Recentemente, dois atletas acabaram sendo emprestados pelos seus respectivos clubes. Enquanto Léo Duarte deixou o Milan rumo ao Istanbul Basaksehir, da Turquia, Jean Lucas trocou de equipe na França: foi emprestado pelo Lyon ao Brest.

Negociado no início do ano passado com o Real Madrid por 30 milhões (R$ 136 milhões na cotação da época), Reinier defendeu o Castilla e logo depois acabou emprestado ao Borussia Dortmund para a atual temporada. Só que foram apenas oito jogos disputados, poucos minutos em campo e uma chance aberta de procurar um outro time. Segundo o site ABC, o Real já vê a possibilidade de um novo empréstimo caso o atleta siga sem ser aproveitado na Alemanha.

Para finalizar, Felipe Vizeu foi o que menos trouxe retorno financeiro ao Flamengo e quem acumulou mais empréstimos. Comprado pela Udinese por US$ 5 milhões, cerca de R$ 20 milhões em 2018, ele defende atualmente o Ceará e está no terceiro empréstimo feito pelos italianos. O atacante passou anteriormente por Akhmat Grozny, da Rússia, e Grêmio. Em pouco mais de dois anos, foram 45 jogos por três clubes e sete gols anotados.

Flamengo – vendas que renderam R$ 550 milhões*

Vinicius Jr. (45 milhões de euros – R$ 164 milhões*)

Paquetá (35 milões de euros – R$ 150 milhões*)

Léo Duarte (11 milhoes de euros – R$ 46 milhões*)

Jean Lucas (8 milhões de euros – R$ 34 milhões*)

Vizeu (US$ 5 milhões – R$ 20 milhões*)

Reinier (30 milhoes de euros – R$ 136 milhões*)

*Cotação da época