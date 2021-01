Virada épica faz Internacional chegar a 65% de chances de título; veja projeções

O Internacional conseguiu uma virada histórica nesse domingo. 11 Gre-Nais depois, os Colorados saíram com a vitória e viram o triunfo vir nos acréscimos, dos pés de Edenilson. Coubo ao autor do gol da última vitória, em 2018, fazer o tento que colocou o Inter em vantagem na liderança.

Com 64 pontos conquistados, os comandados por Abel Braga abriram quatro pontos na liderança e chegaram aos 65% de chances de conquistar o Brasileirão. Em seguida, vem o Flamengo com 17%. Depois, vem Atlético-MG, com 9%, e São Paulo, com 7%.

É o que mostra neste domingo (24) o “FiveThirtyEight”, site parceiro da ESPN especializado em calcular as probabilidades de título e rebaixamento utilizando uma série de combinações (confrontos, fase das equipes, mando de jogo etc.).

Já Palmeiras e Grêmio, que estão em 5º e 6º, respectivamente, possuem 6% e 3% de chances de títulos após as derrotas na rodada. O Alviverde foi até o Castelão e saiu derrotado pelo Ceará, por 2 a 1.

Abel Hernández comemorando gol marcado pelo Inter no clássico com o Grêmio pelo Brasileirão Ricardo Duarte/SC Internacional

Rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, a situação ficou muito pior para o Botafogo, lanterna, com 23 pontos. A equipe carioca tem mais de 99% de probabilidade de queda. O Glorioso ainda joga na rodada, contra o Fluminense

Depois vem Coritiba (95%) e Goiás (87%). O Coxa já entrou em campo e empatou com o São Paulo, já o Esmeraldino enfrenta o Santos.

O Bahia, que faz confronto direto com o Sport, tem apenas 18% de chance de queda, enquanto o Leão tem 42%. Outro que aparece com chances de queda é o Fortaleza. O Leão do Pici tem 20% de chances de cair.

O Vasco, que venceu o Atlético-MG por 3 a 2, tem 36% de chances de ir à Série B.