Virada incrível garante Corinthians na semi do Brasileiro Sub-20; São Paulo está fora

O Corinthians garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 com uma vitória emocionante por 3 a 2 na tarde deste domingo.

Depois de empatar por 0 a 0 com o Grêmio, no Parque São Jorge, o Timão foi ao Sul para o duelo de volta com novidades. Dyego Coelho apostou em uma formação com três zagueiros e mexeu na função de alguns atletas.

A estratégia não deu certo e os gaúchos abriram 2 a 0 antes do intervalo com gols de Sarará, aos 6, e Ricardinho, aos 31, ambos em chutes de fora da área.

O técnico corintiano, então, resolveu mexer. Desta vez, a equipe respondeu bem e amassou o Grêmio no CT Héio Dourado, em Porto Alegre.

Aos 9 minutos, Léo Paraíso diminuiu. Aos 17, veio o empate com Alemão. E Alemão, que fez um grande jogo, foi o responsável pelo gol da virada, aos 45 minutos. Os três gols foram oriundos de escanteios, todos bem aproveitados pela dupla de zagueiros do Timão.

Agora, o Corinthians aguarda para saber se terá um Derby pela frente.

Palmeiras e Atlético-MG, que empataram por 0 a 0 em São Paulo, decidem neste domingo, a partir das 20h30, em Minas, o adversário do Alvinegro Paulista.

Tricolor fora

O São Paulo deu adeus à disputa. No CT do Caju, o Tricolor perdeu por 1 a 0. O gol do Furacão foi marcado aos 25 minuto da etapa inicial, quando João Pedro teve liberdade, dentro da área, para escolher o canto e estufar as redes.

Com o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, os paranaenses garantiram classificação à semifinal.

O Atlhetico pegará quem passar do confronto entre Flamengo e Fluminense. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 3 a 1. A partida decisiva está marcada para às 15 horas desta segunda-feira, nas Laranjeiras.