Virgin Orbit marca para domingo o seu primeiro voo aeroespacial

Após sofrer dois atrasos consecutivos, a Virgin Orbit estabeleceu para o próximo domingo (17) o Launch Demo 2, sua segunda tentativa de entrar em órbita com seu foguete LauncherOne. O lançamento, agora agendado entre 15h e 19h, horário de Brasília, deveria ter sido realizado no último dia 13, mas a missão passou por uma revisão, ainda não explicada pela empresa.

Se tudo correr como planejado, o avião porta-aviões Cosmic Girl decolará do Porto Espacial e Aéreo de Mojave, na Califórnia, levando o LauncherOne sob uma asa. Ao atingir uma altitude de 10,7 mil metros, o LauncherOne se desprenderá e cairá livremente para iniciar seu voo até a órbita terrestre, impulsionado pelo seu próprio motor.

No teste feito no ano passado, o LauncherOne atingiu o limite do espaço pela primeira vez na história da empresa, porém, a missão teve que ser abortada quando o avião estava próximo da órbita, devido ao rompimento de uma linha de propelente, ocorrida logo após o início da queima do primeiro estágio.

Em um tweet divulgado ontem (12), a Virgin Orbit garante que “nossa análise de prontidão para lançamento está completa, nosso hardware está ótimo e nossos clientes estão prontos”. E confirma o lançamento para domingo, 17 de janeiro, “com janelas adicionais em janeiro, se necessário”.

Se você quiser acompanhar o andamento da missão da Virgin Orbit, basta seguir o feed do Twitter da empresa .

Our Launch Readiness Review is complete, our hardware looks great, and our customers are ready. We’re following through on the last actions identified at our LRR. Our launch is now targeted for NET Sunday, Jan 17, with additional windows in January if needed.

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 12, 2021