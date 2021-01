Virgin River: Lauren Hammersley fala sobre fãs que odeiam Charmaine

A série Virgin River tem se destacado como uma das mais amadas pelo público da Netflix, no entanto, nem todos os integrantes do elenco de Virgin River recebem somente o carinho dos fãs. A atriz Lauren Hammersley, que interpreta Charmaine, contou que sofre com os “haters” da personagem, que acabam misturando as coisas e direcionando o ódio diretamente a ela.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: TV Line

Em uma entrevista ao site TV Line, Lauren comentou sobre algumas situações que ela enfrentou com o público da série.

“Na maioria das vezes, as pessoas que interagem comigo diretamente são muito amáveis. Eles vão dizer que odeiam Charmaine, mas eles ainda gostam de mim, e eles me dizem que eu interpreto bem ela. Isso é bom. No entanto, existem algumas pessoas que não reconhecem que o personagem não é o ator, então tem havido algumas interações estranhas que geralmente terminam comigo dizendo, ‘Tenha um ótimo dia!’ porque não sei como lidar com isso”.

Na série, Charmaine tem sido um contraponto no romance entre Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) e Jack Sheridan (Martin Henderson). O público tem interagido de diferentes formas nas redes sociais, com alguns torcendo por Mel e outros se identificando mais com Charmaine.

“A história tem dois lados”, disse Lauren sobre o assunto. “Charmaine realmente queria que Jack fosse dela, mas seu coração pertence a Mel. É uma luta difícil para Charmaine, mas posso ver porque as pessoas apenas a querem fora do caminho, por causa da química entre Jack e Mel”.

Vale lembrar que Virgin River já foi renovada para a sua 3ª temporada, que mostrará como Charmaine irá lidar com o fato de estar grávida de Jack.