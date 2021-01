Vital revela cobrança no vestiário após derrota no clássico para clube virar chave e vencer o Sport

Mateus Vital, um dos melhores jogadores em campo na vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Sport Recife, nesta quinta-feira, falou sobre a importância da equipe reagir três dias depois de ser goleada no Dérbi com o Palmeiras.

“Graças a Deus, conseguimos a vitória. Saímos de um resultado muito ruim, triste para caramba, mas no vestiário já falamos da importância do jogo com o Sport para dar resposta o mais rápido possível e, graças a Deus, conseguimos. Agora temos de focar na retomada e a cabeça em pé”, disse o meia ao Premiere.

Com o gol nesta quinta, Vital chegou a três tentos nos últimos quatro jogos. Só não marcou no clássico. A boa fase coincide com os trabalhos extras no CT que Vagner Mancini tem colocado o atacante para fazer.

“Ele tem me cobrado bastante, sabe da minha qualidade, do meu potencial, venho treinando e tem acontecido. Três gols em quatro jogos, o professor está me dando oportunidade e eu procuro aproveitar”.

Mateus Vital comemorando gol marcado pelo Corinthians diante do Sport pelo Brasileirão Agência Corinthians

Contra o Red Bull Bragantino, na próxima segunda, Mateus Vital deve seguir como titular, pois Otero, até então dono da posição, segue se recuperando de covid e deve voltar aos treinos apenas no domingo.