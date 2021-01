Vitória derrota o Botafogo-SP, escapa da degola e rebaixa Figueirense

Vitória e Botafogo-SP se enfrentaram nesta terça-feira pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro. Jogando no Barradão, o time de Salvador venceu por 1 a 0, com gol de Robson.

Com o resultado, os baianos chegaram a 45 pontos e garantiram a permanência na segunda divisão, definindo assim o rebaixamento do Figueirense, que não pode mais alcançar o Rubro-Negro. A equipe de Ribeirão Preto, por sua vez, fica na penúltima colocação, também já rebaixada para a Série C. Os outros dois clubes confirmados na terceira divisão são Paraná e Oeste.

O placar não saiu do zero no primeiro tempo. Os donos da casa, precisando empatar ou vencer para fugir do rebaixamento, pressionaram pelo gol. Tiveram uma grande chance, mas não converteram.

Na segunda etapa, aos 14 minutos, a equipe baiana marcou o único tento do jogo com Robson. O zagueiro desviou cobrança de falta de Dudu e a bola parou no fundo das redes do goleiro Igor.

Na última rodada da competição, que será na próxima sexta-feira, o Vitória visitará o Brasil de Pelotas, às 21h30. Já o Botafogo receberá o Operário, às 19h15.