Vitória empata com Operário e pode ver diferença para o Z4 diminuir

Na luta pela permanência na Série B, o Vitória entrou em campo neste domingo e recebeu a equipe do Operário. Jogando no Barradão, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1 e o resultado não ajudou o rubro-negro.

A partida começou quente e com as duas equipes balançando a rede ainda no começo do primeiro tempo.

Com dois minutos de jogo, Vico cobrou falta majestosa e abriu o placar para o Vitória. O Fantasma chegou ao empate três minutos mais tarde, com Ricardo Bueno testando na trave e para o fundo da rede.

O ritmo diminuiu após os gols e voltou a crescer na segunda etapa. O jogo abriu e as duas equipes tiveram chance de sair com os três pontos, mas o empate se arrastou até o apito final.

O Rubro-Negro soma 37 pontos e fica a dois de diferença do primeiro time na zona de rebaixamento, que ainda joga na rodada. O Operário segue no meio da tabela, com 42 pontos conquistados.