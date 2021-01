Vitória Strada celebra noivado com Marcella Rica e chama Claudia Raia de sogra · .

Empolgada após ficar noiva de Marcella Rica, Vitória Strada chamou Claudia Raia de sogra na manhã deste sábado (2). Durante o café da manhã no hotel onde está passando o começo do ano, na Bahia, a atriz gravou vídeos mostrando todos os amigos que participaram do pedido de casamento realizado na madrugada do dia 1º.

“Bom dia, Bahia! Quem é que está noiva? Quem é? Ai, meu Deus do céu, não aguento”, brinca Vitória nas imagens, agarrada com Marcella. “Sou eu!”, avisa a loira. Em seguida, uma das protagonistas da novela Salve-se Quem Puder aponta a câmera do celular para Claudia Raia, a quem chama carinhosamente de sogra, e depois para Jarbas Homem de Mello, marido da veterana.

“Noiva! Sogra! Sogro gato, lindo, maravilhoso, gaúcho!”, elenca Strada. A artista também mostra o irmão da noiva, Marcelo Simas-Klein; o casal Mari Alves e Roseli Ramalho; e o amigo e maquiador Dicko Lorenzo.

“Cunhado, que ajudou todo no pedido, num guento. Nossas inspirações, olha nossas inspirações. Isso aqui, ó, isso aqui é o futuro!”, brinca a estrela da Globo, sobre as amigas. “E o nosso lindo, maravilhoso, que me deixou gata demais”, conclui Vitória, sobre o profissional.

Claudia Raia interpretou a mãe de Marcella Rica na novela A Lei do Amor (2016), e as duas criaram uma grande relação de amizade.

A atriz veterana tem grande apego às atrizes que viveram suas filhas na ficção, como Fernanda Souza (Ti-Ti-Ti, de 2010), Paolla Oliveira (Belíssima, de 2005) e Mariana Ximenes (A Favorita, de 2008), e as chama de filhas na vida real. Em seu casamento, as atrizes foram convidadas a serem madrinhas do matrimônio com Mello.

Confira os Stories de Vitória Strada: