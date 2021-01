Vitória Strada ostenta anel de noivado que ganhou de Marcella Ricca; veja · .

Ansiosa para casar, Vitória Strada ostentou o anel de noivado que ganhou de Marcella Rica no pedido feito na virada de ano. “2021 já começou surpreendendo”, comemorou a atriz, exibindo a joia em um passeio de barco na Bahia na segunda-feira (4).

Apesar de o casal de atrizes não ter revelado ainda uma previsão para a realização da cerimônia, Vitória e Marcella já estão deixando amigos famosos e vários fãs na expectativa. “Para! Que lindo! Vocês merecem muita felicidade!”, disse Thiago Fragoso na publicação da colega de elenco e par romântico em Salve-se Quem Puder.

Autor da novela das sete da Globo, que é protagonizada por Vitória ao lado de Deborah Secco e Juliana Paiva, Daniel Ortiz brincou que a estrela está se parecendo muito com a personagem dela. Na trama, o que Kyra mais quer é se casar. “A ansiedade dela pra casar! Tá pior que a Kyra… Aliás, você virou a Kyra!”, constatou o escritor. “Começou bem!”, comentou Murilo Rosa.

De férias na Bahia com Marcella, a atriz chamou Claudia Raia de sogra durante um café da manhã no hotel ao gravar vídeos mostrando todos os amigos que participaram do pedido de casamento, realizado na madrugada do dia 1º de janeiro.

“Bom dia, Bahia! Quem é que está noiva? Quem é? Ai, meu Deus do céu, não aguento”, brinca Vitória nas imagens, agarrada com Marcella. “Sou eu!”, avisa a loira. Em seguida, uma das protagonistas da novela Salve-se Quem Puder aponta a câmera do celular para Claudia Raia, a quem chama carinhosamente de sogra, e depois para Jarbas Homem de Mello, marido da veterana.

Claudia Raia interpretou a mãe de Marcella Rica na novela A Lei do Amor (2016), e as duas criaram uma grande relação de amizade. A veterana chama todas as herdeiras da ficção de filhas na vida real também.

Confira a publicação de Vitória Strada no Instagram:

Veja o anúncio de noivado: