Vitória Strada publica pegadinha de Marcella Rica para pedido de casamento · .

Após divulgar o noivado com Marcella Rica, Vitória Strada publicou a pegadinha promovida pela amada durante o pedido de casamento. Nesta quarta-feira (6), a intérprete de Kyra/Cleyde em Salve-se Quem Puder compartilhou o vídeo no qual se emociona com a surpresa feita pela noiva.

“Gabriel Simas [influenciador digital] me chamou para fazer um vídeo do meu look e eu fui bem bela. Com a luz na minha cara, não enxergava nada até que ele disse: ‘Olha para a Marcella Rica’. Procurei ela no meio da luz e dos nossos amigos lindos, e lá estava o meu amor”, afirmou Vitória no Instagram.

A atriz destacou a presença de colegas como Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello na surpresa e prosseguiu: “[Marcela estava] ao lado de um letreiro escrito ‘Feliz Ano Novo’. Não, espera. Li de novo. ‘Casa Comigo?'”. Emocionada com o pedido, Vitória correu, beijou a noiva e começou a chorar.

O pedido ocorreu após a virada de 2020 para 2021, em um hotel spa localizado em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. Vitória Strada e Marcella Rica namoram desde março de 2019, mas se relacionam desde 2018. As duas se conheceram por meio de amigos em comum no fim das gravações da novela Espelho da Vida (2018).

Confira o vídeo: