‘Viveu um momento de m*** no Real Madrid’

O meio-campista Toni Kroos lamentou o insucesso do técnico Julen Lopetegui à frente do Real Madrid, em 2018.

No podcast “Einfach mal Luppen“, que o atleta faz ao lado de seu irmão (o também jogador Felix Kroos), Toni revelou grande admiração pelo treinador e lamentou que tudo tenha dado errado para ele no Santiago Bernabéu.

“A demissão de Lopetegui foi a que mais me doeu, pessoalmente falando. Ele é um técnico e uma pessoa de primeiro nível. Simplesmente teve um momento de m*** quando foi contratado como treinador aqui (no Real Madrid)”, afirmou.

“Fiquei muito feliz quando ele ganhou a Europa League com o Sevilla [time atual de Lopetegui], pois ele merecia muito”, acrescentou.

Kroos ainda revelou que até sua esposa, Jessy, ficou perplexa com o insucesso do ex-comandante da seleção espanhola no clube merengue.

“Jessy não parava de perguntar em casa: ‘Mas o que estáa contecendo?’. E eu dizia que sentia muito por tudo o que estava acontecendo e que queria que ele ficasse no cargo, pois estava convencido que ele daria certo”, revelou.

Julen Lopetegui lamenta durante jogo do Real Madrid, em 2018 Getty Images

Lopetegui assumiu o Real de forma bastante polêmica, “abandonando” a seleção da Espanha às vésperas da estreia na Copa do Mundo 2018, na Rússia.

Sua estreia já foi trágica: derrota por 4 a 2 para o rival Atlético de Madri na Supercopa da Uefa, em agosto de 2018.

Nas semanas seguintes, o comandante somou vários resultados ruins e foi demitido em outubro de 2018, depois de ser goleado por 5 a 1 pelo Barcelona. Em seu lugar, assumiu Santiago Solari.

Em 2019, Lopetegui assinou contrato de três anos com o Sevilla e vem agradando à frente da equipe andaluz, tendo sido campeão da última Europa League em cima da Inter de Milão.