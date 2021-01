Vivi Guedes faz ‘blogueira’ de Amor Sem Igual pagar mico nas redes sociais · .

A Record tentou reproduzir a fórmula do sucesso de A Dona do Pedaço (2019), mas faltou fermento para a influenciadora digital Maria Antônia (Michelle Batista) em Amor Sem Igual. Apesar da boa audiência da trama, o perfil da personagem no Instagram termina a novela da Record com 37,8 mil seguidores contra os 2,8 milhões de Vivi Guedes (Paolla Oliveira) na produção da Globo.

A influenciadora digital criada por Walcyr Carrasco conseguiu quase 80 vezes mais seguidores do que a “blogueira rural”. Um abismo em comparação à audiência, já que em média a trama de Cristianne Fridman tem cerca de um quinto dos telespectadores da concorrente. Em sua 40º semana de exibição, acumula 6,4 pontos, contra os 36 registrados pela rival no ano retrasado.

A mulher de Chiclete (Sérgio Guizé), aliás, impõe outra derrota vergonhosa para a concorrente quando se analisam as métricas da conta @estiloviviguedes_us –criada para a exibição do folhetim nos Estados Unidos.

A história de Maria da Paz (Juliana Paes) é transmitida no país para o público latino sob o título de Dulce Ambición (Doce Ambição, em português) pelo canal aberto Univision. A emissora exibe programação em espanhol para os 50 Estados norte-americanos, com sinal também para México, Porto Rico e Canadá.

Lá, a personagem de Paolla Oliveira precisou apenas de 20 capítulos para bater a meta que Maria Antônia levou mais de um ano para alcançar. O perfil conta com 49,9 mil seguidores e deve turbinar as suas métricas à medida que a novela chega em sua reta final.

Nos últimos capítulos que foram ao ar na versão internacional, Vivi aceitou a chantagem de Camilo (Lee Taylor) e causou um escândalo ao se casar com o detetive com um vestido de noiva preto. A sequência fez parte de uma virada na narrativa, que ainda tem mais dois meses de exibição no exterior –faltam cerca de 50 episódios a serem exibidos na íntegra.

Pela frente, a Record tem a amarga missão de tentar “fidelizar” os seguidores da filha de Oxente (Ernani Moraes) depois que a novela terminar nesta segunda (18). Desde novembro de 2019, a Globo já perdeu 700 mil ao transformar o perfil de Vivi Guedes no @pravcarrasar, com dicas de moda e beleza.