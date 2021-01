Vocalista da banda Carrapicho, Zezinho Correa é intubado na UTI com Covid-19 · .

Vocalista da banda Carrapicho, Zezinho Correa foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Samel, em Manaus, após ser diagnosticado com Covid-19. O músico sentiu febre e dores no corpo e está intubado. Segundo a família do artista, ele “vem se recuperando bem” das complicações da doença.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (8), a família do cantor informou o estado de saúde de Zezinho e também aproveitou para repudiar os boatos espalhados na internet de que o artista teria morrido.

“Nós, da família do Zezinho Correa, viemos informar que ele está na UTI da Samuel, intubado, mas se recuperando bem da Covid-19. Com 100% de saturação. Agradecemos os verdadeiros amigos, que estão na torcida por sua recuperação e pedimos desculpas pelo susto que alguns irresponsáveis espalharam que Zezinho teria falecido”, diz o comunicado.

“Em breve ele estará de volta aos palcos e ao nosso convívio, se Deus quiser”, completa a família de Zezinho, que pediu “empatia e respeito” nesse momento difícil.

A banda Carrapicho comemorou 40 anos de carreira em 2020. Em 1996, o grupo, liderado por Zezinho, se tornou mundialmente conhecido pelo sucesso da música Tic, Tic Tac, fenômeno nas rádios e que impulsionou a venda de mais de 15 milhões de discos, especialmente no Brasil e na França.

Veja a publicação no Instagram de Zezinho: