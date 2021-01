‘Você é muito melhor’ · .

Durante uma interação com Fabio Turci, âncora do SP1, para falar sobre os destaques do Jornal Hoje desta quinta-feira (13), Maju Coutinho fez uma confusão de nomes e chamou o colega de emissora pelo nome de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Os dois jornalistas caíram na gargalhada e levaram a situação de um jeito bem-humorado.

A titular do JH estava encerrando os seus destaques quando mencionou o político norte-americano. “Falamos também sobre o impeachment do presidente Donald Trump, que agora vai para o Senado. Né, Trump? Olha, tô com o Trump na cabeça. Turci! É tudo com T, Turci e Trump, mas você é o Turci. Muito melhor”, reagiu a Maju.

“Graças a Deus [eu sou o Turci]”, respondeu o jornalista. Na sequência, o âncora do SP1 encerrou a participação da colega. O momento foi repercutido nas redes sociais.

“A Maju chamando o Fabio Turci de Trump”, se divertiu uma usuária identificada como Andrea R no Twitter. “E a Maju que chamou o Fabio Turci de Trump?”, questionou Renato Garcia.

“Maju chamando Turci de Trump. ‘Muito melhor ser Turci’. Morri!”, riu Tiago Rodrigues. Fabio Turci está no SP1 para cobrir o período de férias de César Tralli, titular do telejornal local de São Paulo.

Veja abaixo reações sobre a troca de nomes de Maju:

A Maju chamando o Fábio Turci de Trump 🤣🤣

— Andrea R 📚🌸 (@Brottos) January 14, 2021