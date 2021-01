Você sabe quais são os bancos com mais reclamações?

Um levantamento divulgado nesta terça-feira (19) apontou os bancos com mais reclamações. Não é incomum ter problemas com bancos, mas você imagina que seja os campeões? Nós vamos revelar no próximo parágrafo, mas tente adivinhar.

Se você deu o primeiro lugar do ranking ao Banco Inter (BIDI11) você acertou. Agora se não, leia até o final e descubra se o banco que você imaginou está pelo menos entre os três primeiros. Todos os dados são do Banco Central (BC).

Ainda em segundo lugar neste ranking nada positivo ficou o Banco Itaú (ITUB4) e na sequência a Caixa Econômica Federal. Esta última instituição financeira geralmente é responsável por administrar importantes benefícios sociais do governo federal, como foi o caso do Auxílio Emergencial, criado no ano passado devido a pandemia do Covid-19.

Confira outros colocados na sequência:

1º Inter – índice de 111,52.

2º Itaú – índice de 31

3º Caixa – índice de 30,85.

4º Santander – índice 29,91;

5º Banco do Brasil – índice 22,63;

6º Bradesco – índice 16,96;

Metodologia da pesquisa

O índice é gerado por meio da relação 1 milhão de clientes x número de reclamações. Em outras palavras, o número total de reclamações são divididas pelo número de cliente e multiplicado por mil. Isso é realizado para igualar todos na análise, independente do número de cliente de cada um.

Quantos clientes tem cada uma das instituições financeiras? Confira:

Inter – 8.069.837 clientes

Itaú – 83.674.760 clientes

Caixa – 143.971.402 clientes

A pesquisa foi realizada com as 10 maiores instituições financeiras do Brasil, cada uma tem pelo menos 8 milhões. Até outubro no ano passado, porém, eram avaliados mais bancos. O ranking passou por uma mudança recente devido a críticas que a pesquisa com instituições médias inclusas, beneficiavam os grandes conglomerados.

Agora, os bancos que não fazem parte de 10 maiores instituições, ficam em uma lista secundária.

Número de reclamações sobre cada banco

Veja o número de queixas de outubro a dezembro encaminhadas ao Banco Central, referente a cada uma das instituições financeiras:

Banco Inter recebeu 900 queixas

Sendo grande parte por “Irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços, exceto as relacionadas a cartão de crédito, cartão de débito, internet banking, terminais de atendimento eletrônico, credenciadora e operação de crédito”.

Banco Itaú recebeu 2.594 reclamações

E conforme análise do BC, a maioria das reclamações se referia a problemas com o crédito consignado.

Caixa recebeu 4.442 reclamações

Já a Caixa teve a maior parte das suas reclamações, similares ao Banco Inter. Sendo reclamações sobre problemas com integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços de internet banking.