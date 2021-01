A Chapecoense emitiu uma nota de pesar em seu site oficial na manhã deste domingo (24) logo após a oficialização da morte dos quatro jogadores e o presidente do Palmas, Lucas Meira, na manhã deste domingo, em um acidente aéreo, quando viajavam para Goiânia, onde o clube enfrentaria o Vila Nova pelas oitavas de final da Copa Verde, na segunda-feira.

O piloto da aeronave, Wagner, também faleceu. Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari eram os jogadores a bordo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O clube catarinense viveu um pesadelo no final do ano de 2016. Na viagem para a Colômbia, para enfrentar o Atlético Nacional, na partida de ida da final da Conmebol Sul-Americana, o avião que levava jornalistas e o elenco da Chape caiu no morro El Gordo, próximo a Medellín. Foram ao todo 71 mortos e seis pessoas feridas.

Veja abaixo a nota de pesar da Chapecoense:

É com profunda tristeza que a Associação Chapecoense de Futebol recebe a notícia da queda do avião que levava alguns atletas e o presidente do Palmas Futebol – que, na próxima segunda-feira (25), enfrentaria o VIla Nova em partida válida pela Copa Verde.

Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo. Diante do ocorrido, no entanto, externamos o nosso sentimento de força e a nossa total solidariedade aos familiares, amigos, colegas de clube e torcedores.

Vocês não passarão por isso sozinhos.

Veja outros clubes brasileiros que se manifestaram solidariedade ao Palmas:

É com tristeza que recebemos a notícia da tragédia envolvendo o presidente e jogadores do Palmas.

Desejamos muita força aos amigos, familiares e torcedores neste momento difícil. — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 24, 2021

O São Paulo FC lamenta profundamente a notícia do trágico acidente aéreo envolvendo o Palmas Futebol e Regatas, do Tocantins. Nossa solidariedade às famílias das vítimas: o presidente Lucas Meira, os atletas Lucas, Guilherme, Ranule e Marcus, e o comandante da aeronave, Wagner. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 24, 2021

O Inter manifesta pesar pela morte de quatro atletas e do presidente do Palmas. Eles estavam em um avião que caiu neste domingo a caminho de Goiânia, onde o time de Tocantins enfrentaria o Vila Nova. Nosso sentimento aos familiares, amigos e torcida neste momento de dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 24, 2021

O Fortaleza Esporte Clube recebeu com muita tristeza a notícia do acidente aéreo que vitimou fatalmente o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) January 24, 2021