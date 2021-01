Voith abre matrículas para Programa de Estágio 2021

A multinacional de tecnologia Voith acaba de abrir inscrições para seu Programa de Estágio 2021. O Go Voith tem oportunidades para atuação em diferentes áreas na sede da empresa, localizada no bairro do Jaraguá, na cidade de São Paulo (SP).

Ao todo, a empresa conta com dez vagas para estudantes de qualquer curso do ensino superior, com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. É desejável, ainda, que os candidatos tenham inglês avançado ou fluente, além de disponibilidade de seis horas por dia para estagiar na região do Jaraguá. Neste sentido, a empresa busca alunos matriculados no período noturno.

Além da bolsa-auxílio, os contratados terão vale-transporte, estacionamento e/ou fretado, assistência médica, restaurante no local, seguro de vida e convênio farmácia.

O Go Voith é conhecido por estimular a aprendizagem por meio de atividades e trabalhos práticos, dentro de uma dinâmica que garante uma visão sistêmica de todos os processos envolvidos na administração e gestão de uma grande empresa. Neste sentido, o programa de estágio é dividido em quatro partes, sendo:

Treinamento técnico, que comtempla desenho e resolução de problemas técnicos;

Treinamento prático (manufatura), que abrange montagem, caldeiraria, usinagem, expedição e reparos;

Treinamento rotativo, que compreende engenharia, vendas, projetos, controladoria, suprimentos, produtos, serviços, layout e comissionamento e cálculos estruturais; e

Área fixa, no qual o estagiário atua em uma única área, de acordo com o perfil do estagiário e demanda do gestor.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo do Go Voith 2021 podem se inscrever diretamente no site https://voith.across.jobs até o dia 1º de fevereiro. O processo será dividido em etapas, que contemplam prova on-line, teste de competência, além de entrevista e painel com gestores.

O programa visa apresentar todas as áreas da empresa para os candidatos, a fim de garantir que eles mesmos escolham a área na qual desejam realizar o programa de estágio.

