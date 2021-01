Volta Redonda tem 200 vagas de emprego disponíveis pelo Sine

Volta Redonda tem 200 vagas divulgadas pelo Sine. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 100 oportunidades para o cargo de Operador de telemarketing e as outras 100 são destinadas à Jovem Aprendiz. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances e como se inscrever!

Volta Redonda tem 200 vagas de emprego

O Sine de Volta Redonda tem 200 vagas de emprego abertas nesta semana. As 200 oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz e para a função de Operador de telemarketing são para atuar na empresa Youtility.

Os contratados no programa Jovem Aprendiz irão trabalhar durante 4 horas por dia.

Para se candidatar ao cargo Operador de Telemarketing, os interessados devem ter mais de 18 anos e possuir Ensino Médio completo. Todos os contratados receberão diversos benefícios, incluindo vale refeição, vale alimentação, assistência médica e assistência odontológica.

Como se candidatar

O município de Volta Redonda tem 200 vagas de emprego. Os candidatos que tiverem interesse em alguma das oportunidades de Jovem Aprendiz devem encaminhar seu currículo para o e-mail: [email protected]. No campo “Assunto” deve-se colocar “Vaga Jovem Aprendiz”.

Para realizar a candidatura, os candidatos devem possuir entre 16 e 22 anos.

Além disso, o candidato também pode agendar um atendimento presencial por meio dos telefones (24) 3348-8757 ou (24) 2431-3540.

Para se candidatar nas vagas de Operador de telemarketing, os interessados devem encaminhar um currículo com os dados atualizados para o e-mail: [email protected]. No campo “Assunto” deve-se colocar “Vaga Operador de Telemarketing”.

