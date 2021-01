Vontade de Benítez pesa, e Vasco já discute como comprar meia se ficar na Série A

A novela envolvendo o meia Martín Benítez parece estar próxima de um final feliz para a torcida do Vasco.

O ESPN.com.br acompanha de perto a situação do meia argentino e apurou, nesta quarta-feira, com pessoas ligadas ao atleta que o próprio jogador está negociando com a diretoria do Independiente para que aceite a proposta de extensão de empréstimo por mais dois meses do Vasco.

A ideia do time carioca é contar com Benítez até a reta final do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o meia não pode ser inscrito pelo Independiente nas competições vigentes, o que faz com que o atleta queira estar em campo, principalmente, no Vasco.

O Vasco apresentou cifras menores do que o Independiente deseja para liberar Benítez para o empréstimo. Porém, o desejo do atleta pode fazer com que o time argentino aceite o que o Vasco tem a oferecer.

O problema é que o clube brasileiro não conta com grande saúde financeira e tenta estudar uma maneira de pagar um valor aceitável ao Independiente para ter Benítez pelas próximas semanas, algo que tem sido liderado pelo próprio atleta.

Além disso, o ESPN.com.br apurou ainda que o Vasco da Gama discute internamente como conseguir contratar Benítez em definitivo caso permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

No início de dezembro, a reportagem entrou em contato com Jorge Darmiani, diretor do Independiente, que está afastado temporariamente das decisões do time argentino.

Na época, o cartola informou à reportagem que o valor estipulado ao Vasco para que Benítez seja contratado em definitivo era de 4 milhões de dólares, algo em torno de R$ 24 milhões, por 60% dos direitos econômicos.

Recentemente também, a reportagem informou que clubes como Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG estavam de olho no meia argentino. Damiani disse, inclusive, que tais times tinham apresentado ofertas maiores do que às do Vasco, mas que o clube carioca ainda detinha prioridade na negociação.

Apresentado no início da semana como novo diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro falou sobre o trabalho do clube em contar com o meia argentino.

“O único lugar que ele poderia jogar, entre Brasil e Argentina, agora seria o Vasco. A janela na Argentina só reabre em 29 de janeiro e aqui no Brasil as inscrições estão encerradas. Existe uma possibilidade dele trabalhar no Vasco, desde que a volta dele no BID aconteça dentro de 15 dias”, declarou.

O Vasco tenta um acerto nos próximos dias e quer contar com Benítez neste final de semana, para o clássico contra o Botafogo, em São Januário.