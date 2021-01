‘Vontade de trabalhar com alguns dos melhores do mundo’

O Paris Saint-Germain acabou com a novela neste sábado (2) e anunciou Mauricio Pochettino como novo treinador. E o argentino não escondeu a felicidade de assumir o clube que defendeu como jogador.

Com uma passagem de 2001 a 2003 pela França, o ex-defensor e agora treinador terá a missão de trabalhar com diversas craques dos gramados mundial, como Neymar e Kylian Mbappé. E isso é o que mais motiva o técnico para encarar os desafios.

“Estou extremamente feliz e honrado por ser o novo técnico do Paris Saint-Germain. Agradeço à direção do clube pela confiança dada. Este clube sempre teve um lugar especial no meu coração”, disse o treinador, completando.

“Volto ao PSG com muita ambição e humildade, com muita vontade de trabalhar com alguns dos melhores jogadores do mundo. A equipe tem potencial fantástico e vou fazer de tudo para dar à equipe a identidade ofensiva que os torcedores amam”, afirmou.

Mauricio Pochettino, ex-técnico do Tottenham, na partida contra o Barcelona, em 2018, pela Champions League Getty Images

Quem falou sobre a contratação foi o presidente Nasser Al-Khelaifi, que rasgou elogios ao profissional e disse estar satisfeito com o nome escolhido para comandar a equipe nesta temporada.

“Estamos muito contentes por confiar a direção da equipe a Pochettino, estou orgulhoso por ver o nosso antigo capitão volta ao PSG, este clube foi sempre a sua casa”.

“O seu regresso estava dentro dos nossos objetivos e ficará assim marcado um novo capítulo no clube. Será uma nova aposta no desenvolvimento do clube nos próximos anos”, finalizou.

O comandante estava sem clube desde o ano passado e vai para a sua quarta experiência no futebol europeu. Começou no Espanyol (de 2009 a 2012) e passou pelo Southampton (entre 2013 e 2014) antes de chegar ao Tottenham, seu trabalho de maior sucesso.

Ao todo, foram seis temporadas à frente dos Spurs, quando ajudou a colocar a equipe na briga com os principais rivais da Premier League. Não conquistou título, mas comandou o Tottenham à final da Champions League 2018-2019, perdendo a decisão para o Liverpool de Jurgen Klopp. Ele foi demitido em 19 de novembro de 2019, sendo substituído por José Mourinho, e desde então estava sem clube.

Como jogador, o zagueiro Pochettino teve uma carreira sólida. É ídolo do Newell’s Old Boys, clube que defendeu entre 1989 e 1994, onde foi comandado por Marcelo Bielsa e chegou a dividir quarto com Diego Maradona. Campeão do Torneio Clausura em 1992, disputou a final da Copa Libertadores no mesmo ano, perdendo nos pênaltis para o São Paulo, que conquistava a América pela primeira vez.

Depois se transferiu para a Europa, onde brilhou e também conquistou a torcida do Espanyol em duas passagens, de 1994 e 2001 e entre 2004 e 2006, onde encerrou a carreira nos gramados e começou sua trajetória como técnico. Ainda defendeu o próprio PSG, entre 2001 e 2003, e também o Bordeaux, entre 2003 e 2004.

Também sob o comando de Bielsa, disputou a Copa América de 1999 e estava em campo na eliminação diante do Brasil, 2 a 1, nas quartas de final. Foi titular nos três jogos da Copa do Mundo de 2002, quando a Argentina caiu ainda na primeira fase.

O então cabeludo zagueiro cometeu o pênalti sobre Michael Owen, que resultou no gol de David Beckham, na derrota por 1 a 0 para a Inglaterra, em um dos jogos mais emblemáticos daquele Mundial. A derrota acabou sendo crucial para a queda precoce da seleção argentina.