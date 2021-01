Vórtx divulga sete vagas de emprego; veja como se inscrever

Vórtx divulga novas oportunidades de emprego disponíveis na empresa. As vagas contemplam diferentes áreas de atuação, incluindo Tecnológica, Financeira e Jurídica. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances e como se inscrever!

Vórtx divulga vagas de emprego

A Vórtx está com novas vagas de emprego disponíveis dentro da empresa. No total, são sete oportunidades distribuídas em diferentes áreas de atuação e todas estão na cidade de São Paulo.

Veja, abaixo, quais são os cargos que a Vórtx divulga:

Analista Financeiro;

Analista de Real Estate;

Analista de Planejamento Financeiro;

Analista Jurídico;

Analista de Risco;

Analista de Remuneração;

Analista de Suporte de Sistemas;

Designer UX/UI;

Desenvolvedor Full Stack;

Desenvolvedor Full Stack Java;

Advogado de Mercado de Capitais.

Essas e outras vagas estão disponíveis no site, bem como as informações específicas de cada uma.

Além da remuneração salarial e dos benefícios compatíveis com o mercado de trabalho, a empresa Vórtx também oferece um ambiente descontraído, café da manhã quinzenal e eventos presenciais com todos os funcionários.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na empresa, os interessados devem acessar o site oficial, procurar pela vaga desejada e realizar a candidatura de maneira virtual.

