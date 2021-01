Isolado e imune, Projota já conseguiu descobrir que uma das confinadas do BBB21 é Carla Diaz. A produção errou e colocou o nome da atriz na TV que fica na casa separada. O cantor, que já estava acordado, viu e contou tudo para Juliette Freire. “Vou perder o Fiuk pra ela”, lamentou a advogada.

“Tenho fofoca”, avisou Projota, assim que Arthur Picoli e Juliette acordaram. “Estava ali na TV: ‘Carla Diaz, confessionário. Rodolffo [Matthaus], microfone'”, relatou o artista. “Será que o Fiuk se apaixona por ela?”, questionou a defensora, enquanto o rapper dava risada. “Como você é besta”, respondeu.

Assim que acordou, Fiuk também ficou sabendo da novidade e disse que acha a atriz linda. Tainá Galvão, irmã do cantor, já entregou que Carla é a participante que mais faz o tipo do ator.

Juliette, se sentindo ameaçada, logo colocou o time em campo e começou a falar dos filhos que terá com o rapaz no futuro. “Calma, olha a hora”, se assustou o filho de Fábio Júnior. A advogada já havia até falado em casamento com o pai do cantor interpretando Alma Gêmea na cerimônia.

“Viu que ele tá começando a se retrair, né? Sabe por quê? Carla Diaz”, brincou Projota, para o desespero da advogada. “Eu acho a Carla Diaz uma boa atriz. Foi pra dar um ciuminho”, tranquilizou Fiuk. Os dois atores já trabalharam juntos e estão no ar com a reprise de A Força do Querer.

Chateada, Juliette correu para desabafar com Viih Tube. “Ele falou que ela é linda”, lamentou. “Ih, perdeu então. Aceita”, brincou a youtuber.

