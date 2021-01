VP do Flamengo, Braz é oficializado como segundo secretário na Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

A composição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro foi fechada em uma sessão na manhã desta sexta (1), na cerimônia de posse. E foi oficializado que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo e eleito em 2020, pelo Partido Liberal (PL), assumirá o cargo de segundo secretário na mesa, cujo presidente será o vereador Carlo Caiado (DEM).

Braz já havia se pronunciado publicamente com o intuito de afirmar que as funções na Câmara de Vereadores não afetarão as atreladas ao Flamengo, que entra em ano eleitoral.

No cargo de VP de futebol do Flamengo desde janeiro de 2019, Marcos Braz foi eleito vereador do Rio após levar 40.938 votos. Ele foi o sexto postulante ao cargo municipal mais votado na cidade.