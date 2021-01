WandaVision: 10 curiosidades sobre os poderes da Feiticeira Escarlate

Mesmo com apenas quatro episódios lançados no Disney+, a série WandaVision foi uma das grandes surpresas para os fãs da Marvel. Afinal, o seriado explora o mundo de Wanda Maximoff em uma realidade alternativa, da qual o Visão — que acreditávamos estar morto — também faz parte. Porém, não é só isso que torna a série tão incrível!

Os poderes da Feiticeira Escarlate finalmente começaram a ser explorados e conseguimos compreender melhor quais são suas habilidades e limitações. Quer descobrir também?

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Confira dez curiosidades sobre os poderes da Feiticeira Escarlate.

10. Seus poderes podem ser bloqueados

Maximoff tem poderes psíquicos que alteram a realidade e lançam verdadeiras ondas de energia. Eles são provenientes da Joia da Mente, à qual ela foi exposta quando era agente da HYDRA. O que você talvez não tenha percebido é que eles podem ser bloqueados. Durante a Batalha de Wakanda, Maximoff é atingida e perde o foco, o que limita sua capacidade. Portanto, por mais que sejam poderes da mente, eles parecem ter ligação com seus movimentos.

9. O campo de força tem um limite

O campo de força de Wanda não pode ser esticado infinitamente. Esse poder serve como uma forma de escudo para protegê-la de qualquer outro herói que fique dentro do campo. Porém, além de não ser infinito, ele também pode quebrar se for atingido com muita força.

8. Ela pode voltar no tempo

A Feiticeira Escarlate também pode voltar no tempo, o que não é tão incomum assim no universo da Marvel. Por isso, é de se perguntar por que os Vingadores não pediram a ajuda dela para deter Thanos.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

7. Ela pode conjurar objetos

Uma das habilidades mais surpreendentes de Wanda Maximoff é a habilidade de conjurar objetos com o poder da mente ou das mãos. Aliás, na série da Marvel, ela fica grávida só de pensar em bebês. Da mesma forma, ela é capaz de criar vestidos muito elegantes simplesmente estalando os dedos.

6. Talvez ela possa voar

Isso não é uma certeza, mas existe a chance de que a Feiticeira Escarlate possa voar. Esse poder estaria relacionado às ondas de energia que podem ser projetadas em direção ao chão. Com isso, a protagonista de WandaVision poderia levitar — pelo menos por alguns segundos.

5. Ela pode (e até gosta de) ler mentes

Wanda Maximoff já entrou na mente de outros personagens da Marvel várias vezes. Por exemplo, ela já incapacitou os Vingadores só de entrar em suas mentes e ler tanto os seus pensamentos como as suas memórias. Além disso, o poder também foi usado contra Ultron, permitindo que os super-heróis descobrissem suas intenções verdadeiras.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

4. Ela pode controlar o tempo

Em um dos episódios recentes disponibilizados no Disney+, Wanda pode controlar o tempo. Quando sua bolsa de água estoura, ela rapidamente cria uma tempestade apenas em volta da casa do Visão. Essa foi a primeira vez em que esse poder foi revelado no universo da Marvel.

3. Talvez ela possa desintegrar objetos

A gama de poderes da Feiticeira Escarlate é muita vasta e, sem dúvidas, ainda desconhecida em sua totalidade. Portanto, podemos assumir que um desses poderes ainda não revelados na série da Marvel é a habilidade de desintegrar objetos. Afinal, quando ela percebe a morte de seu irmão, Wanda consegue desintegrar as entranhas de Ultron. Logo, isso poderia ser aplicado também aos objetos.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

2. Ela pode reverter os poderes da Joia da Mente

A Joia pode controlar a mente de qualquer um que entre em contato com ela. Logo, os poderes de Wanda Maximoff estão diretamente relacionados à pedra; por isso, ela é a única capaz de reverter os seus efeitos, o que foi provado quando ela conseguiu libertar Hellen Cho de seu controle.

1. Outras pessoas podem fazer parte de sua realidade

Por último, uma das maiores curiosidades sobre os poderes da Feiticeira Escarlate é a possibilidade de outras pessoas fazerem parte das realidades criadas por ela. Além do próprio Visão, a melhor amiga de Carol Danvers, Monica Rambeau, também consegue entrar no universo criado por ela.

Isso é uma das maiores surpresas de WandaVision, já que ela mesma não esperava que isso pudesse acontecer.

E aí? O que você achou de descobrir essas curiosidades sobre os poderes da Feiticeira Escarlate? Deixe seu comentário no espaço a seguir e aproveite para compartilhar o artigo nas redes sociais.