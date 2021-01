WandaVision 1×3: Indústrias Stark são citadas em novo episódio (Preview)

A nova série da Marvel, WandaVision, estreou na semana passada no Disney+ com diversas novidades. Entre elas, o público verá comerciais fictícios durante a exibição dos episódios. Esses comerciais trarão diversas referências da Marvel aos espectadores. Uma das primeiras, vista logo no primeiro episódio, faz uma citação direta às Indústrias Stark.

O comercial em questão segue os moldes dos clássicos exibidos nos anos 1950, época em que esses primeiros episódios se passam. Nele, vemos um apresentador dando detalhes sobre o produto e uma mulher, caracterizada como uma verdadeira dona de casa, demonstrando o produto. Trata-se de uma torradeira muito potente.

Nesse contexto, o apresentador garante que o investimento será bastante recompensador já que os maridos ficarão extremamente orgulhosos de suas esposas que não conseguirão mais queimar seus pães nem se quiserem.

Contudo, o que mais chama a atenção no anúncio diegético é a inserção de um som muito característico que lembra bastante os canhões de prótons da armadura do Homem de Ferro. O que será que essa referência representa de fato?

Confira a cena completa abaixo:

This week’s episode of #WandaVision is brought to you by the ToastMate 2000, a Stark Industries Product.

Marvel Studios’ WandaVision is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/IbBpsGa88r

— WandaVision (@wandavision) January 19, 2021