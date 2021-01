WandaVision 1×4: próximo episódio deve ter grande mudança (Preview)

O próximo episódio de WandaVision terá uma grande mudança, segundo Elizabeth Olsen e Paul Bettany, protagonistas da série da Marvel no Disney+. Segundo a intérprete de Wanda Maximoff, em entrevista ao Digital Spy, o episódio 1×4 marcará uma mudança de perspectiva na narrativa da série.

“Acho que a razão pela qual eles [a Marvel e o Disney+] mostram à imprensa os primeiros episódios é porque o Episódio 4 tem uma grande mudança. É uma troca de perspectiva muito divertida e acho que muita coisa é entendida naquele momento”, revelou a atriz.

Já Paul Bettany, que interpreta Visão, garantiu, por meio de sua conta oficial no Twitter, que o público verá algo alucinante na tela. Em resposta a Chris Hewitt, da Empire Magazine, o ator agradeceu os elogios recebidos e afirmou que o próximo episódio vai explodir a cabeça dos espectadores.

