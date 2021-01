WandaVision 1×5: Visão tenta escapar de Westview em nova promo

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A Marvel divulgou nesta sexta-feira (29) um novo vídeo promo após o lançamento do quarto episódio de WandaVision, que foi batizado de “We Interrupt This Program”. O teaser foi publicado na conta oficial de Twitter da Marvel e serviu para deixar os fãs bastante empolgados para a continuação do seriado.

O grande destaque do promo é quando ela mostra uma cena em que Visão, interpretado por Paul Bettany, aparenta estar escapando ou tentando escapar de Westview. Além desta cena, o vídeo reúne alguns outros acontecimentos que rolaram nos primeiros quatro episódios da série da Disney+.

“What is outside of Westview?” Experience an all-new episode of Marvel Studios’ #WandaVision, now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/hoaRURGAbr

— Marvel Entertainment (@Marvel) January 29, 2021