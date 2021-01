WandaVision: como Visão está vivo na série da Marvel?

Atenção, esta matéria pode conter spoilers!

Após a estreia da série Wandavision, uma questão ficou na cabeça dos fãs: afinal, como Visão está vivo na série da Marvel? A Feiticeira Escarlate e o super-herói são os personagens centrais do seriado do Disney+.

Porém, se você se recorda, Visão foi morto quando Thanos retirou a Pedra da Alma de sua cabeça em Os Vingadores: Guerra Infinita. Então, como ele pode ter retornado para o universo da Marvel?

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Como Visão está vivo em Wandavision? (Teorias)

A verdade é que talvez ele não esteja realmente vivo em WandaVision. Com apenas dois episódios disponíveis na plataforma de streaming, ainda é difícil determinar quais serão os rumos da série e em qual ponto ela se encaixa na linha do tempo. Ele pode ser fruto da imaginação de Wanda, por exemplo.

Há também a possibilidade de que a trama de WandaVision se passe antes dos eventos de Guerra Infinita. Ou seja, ele ainda estaria vivo e bem.

Porém, a teoria mais provável é a de que esta seja uma realidade alternativa criada pela Feiticeira Escarlate. Afinal, Wanda pode ter criado este mundo paralelo depois de perder o amor de sua vida. E não há como negar que existem coisas muito estranhas acontecendo em WestView.

Paul Bettany, em entrevista ao Comic Book, afirmou que o reaparecimento do Visão ainda será tratado antes do final de WandaVision. Porém, é muito provável que este seja o fim definitivo do personagem no universo da Marvel.

E aí, qual a sua teoria sobre como Visão está vivo na série da Marvel? Conte o que você está achando de WandaVision até agora e aproveite para compartilhar o artigo nas redes sociais!