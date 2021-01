WandaVision: Debra Jo Rupp entrou para a série por causa do neto

A atriz e comediante Debra Jo Rupp revelou que seu sobrinho-neto a convenceu a participar da série WandaVision, do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Quando o convite para o papel foi feito, o garoto disse que nunca mais falaria com ela caso não aceitasse. Rupp é conhecida por seu papel principal como Kitty Forman em That 70’s Show, além de atuar como Alice Knight-Buffay em Friends.

“Recebi um telefonema do diretor que me conhecia – tenho feito muito teatro. Venho do teatro, gosto de uma audiência ao vivo. Recebo muita energia do público e tinha acabado de trabalhar no teatro em Los Angeles. Como ele já me conhecia, ligou e disse: ‘Tenho um pedido’. Ele tentou me explicar, e eu não entendi nada. E então meu sobrinho-neto disse: ‘Tia Debbie, se você não aceitar este trabalho, nunca mais falarei com você’. Agora estou muito feliz por ter feito aceitado.”

Debra Jo Rupp interpreta a Sra. Hart, jovem esposa do Sr. Hart, interpretado por Fred Melamed. A dupla roubou a atenção em uma cena importante durante o episódio de estreia.

Elenco aclamado

Não faltaram elogios para o elenco de WandaVision. Além de Rupp e Melamed, a escolha de Kathryn Hahn como Agnes foi muito enaltecida, enquanto Emma Caulfield Ford apresenta uma versão mais cruel e calculada de Anya em Buffy, a Caçadora de Vampiros, papel que a popularizou na televisão.

À medida que outros atores e atrizes são anunciados no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), fica visível a importância que a empresa está dando até para os personagens secundários.

A série está disponível na plataforma de streaming Disney+.

