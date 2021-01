WandaVision: elenco da série do Disney+ terá convidado surpresa

O elenco da série WandaVision, do Disney+, terá um membro convidado surpresa não divulgado até o momento. A informação foi revelada por Paul Bettany, intérprete do Visão, durante uma entrevista recente ao site Black Girl Nerds.

Apesar de divulgar a novidade, Bettany não revelou quem era. “Vou trabalhar com um ator que será uma surpresa para todos”, disse ele, acrescentando que sempre quis participar de algum projeto com essa pessoa.

Sem nenhuma indicação clara de quem Bettany está falando, é difícil até mesmo supor qual seria o papel desempenhado por esse convidado surpresa. Pode ser que seja uma participação pequena, que não tenha tanto impacto, mas há diversas possibilidades relacionadas a ela, incluindo membros de outras séries do Universo Cinematográfico da Marvel.

Vale destacar que WandaVision se inspirou diretamente em sitcoms clássicas e uma homenagem a alguém que esteve envolvido nessa história também poderá ser algo visto ao longo dos episódios.

Saiba mais sobre o elenco de WandaVision, da Marvel

Além dos protagonistas Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), a Feiticeira Escarlate, e Visão (Paul Bettany), o elenco ainda conta com Kathryn Hahn interpretando Agnes, a vizinha intrometida, e Teyonah Parris como Monica Rambeau. Já Kat Dennings e Randall Park vão reprisar seus papéis como Darcy Lewis e Jimmy Woo, respectivamente.

Ainda sobre a participação surpresa, em algumas entrevistas anteriores, Paul Bettany citou Hugh Laurie como uma grande inspiração para sua performance. Será que veríamos o intérprete do excêntrico House na Marvel? Outra atriz que ainda não teve muitos detalhes acerca de sua participação revelados é Jolene Purdy, de Orange Is the New Black.

Dessa forma, o Disney+ e a Marvel só mostram como estão conseguindo manter todo o seu controle de produção sob sigilo absoluto até a estreia.

WandaVision faz primeira apresentação em 15 de janeiro na plataforma de streaming da Disney.