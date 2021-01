WandaVision: o que é a SWORD na série da Marvel no Disney+?

A SWORD, agência fictícia que vai contra o terrorismo no universo de personagens da Marvel, vai ter um outro significado em WandaVision. Ela apareceu pela primeira vez como uma contrapartida social da SHIELD, na série de quadrinhos Astonishing X-Men.

Nos primeiros dois episódios de WandaVision, os espectadores viram que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e seu amado Visão (Paul Bettany) vão morar na pitoresca cidade de Westview para começar um novo capítulo de suas vidas. A trama, mostrada em um formato de sitcom clássica, tem uma estética própria, mas alguns mistérios já parecem rondá-los.

Na série do Disney+, a sigla da SWORD foi alterada e agora significa “Divisão de Resposta de Observação de Arma Senciente” em vez de “Departamento de Observação e Resposta de Mundo Senciente”. Dessa forma, parece que a agência está definitivamente observando tudo o que acontece com a Feiticeira Escarlate e seu marido nesse novo lugar.

(Reprodução)Fonte: Disney+

SWORD em WandaVision: episódios iniciais mostram novos mecanismos da agência

Na série, o novo significado da SWORD aparece pela primeira vez nos momentos finais do episódio piloto. Um homem não identificado é visto observando a dupla pela televisão e anota algo em um bloco de notas com o logotipo da organização. Parece que agora eles querem se infiltrar na realidade alternativa do casal.

No segundo episódio, vemos o mesmo logotipo da agência em um misterioso helicóptero de brinquedo vermelho e amarelo que cai do céu, que é percebido por Wanda. As coisas começam a ficar intensas a partir daí, já que o mundo preto e branco que ela conhecia está se transformando.

Ao final desse episódio, o público também conhece um possível agente da SWORD, que sai de dentro de um bueiro na estrada perto da casa de Wanda e Visão com um uniforme característico de apicultor. O logotipo mais uma vez está presente.

O que será que a SWORD vai fazer nos próximos episódios de WandaVision?