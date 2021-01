WandaVision: tudo sobre a estreia da série da Marvel no Disney+ (Recap)

A espera finalmente acabou, e o público já pode começar a acompanhar WandaVision, a tão aguardada série da Marvel no Disney+. A produção, segundo o estúdio de super-heróis, vai inaugurar uma nova era para o MCU.

Nesta sexta-feira (15), os dois primeiros episódios, com cerca de 25 minutos cada, ficaram disponíveis. Neles, acompanhamos alguns momentos da vida de um casal composto por uma mulher com poderes incríveis e um homem que não pode comer nenhum tipo de comida. Eles são Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany).

Confira tudo sobre a estreia da nova série da Marvel no Disney+.

A estreia de WandaVision

A série se inicia com um piloto bastante agradável e que já mostra, mesmo que timidamente, alguns dos conflitos que serão importantes. A produção embarca no universo das sitcoms clássicas com tudo o que tem direito, indo muito além do formato de exibição (em 4:3) e das famigeradas risadinhas da plateia.

Fonte: Disney+

Um destaque, nesse sentido, vai para as quebras de narrativa, que em produções de streaming não são muito comuns — sobretudo porque não há intervalos comerciais nos episódios. Para mergulhar o espectador nesse universo, há a interrupção dos acontecimentos com propagandas que fazem referência à época em que a história se passa, e todas elas acabam fazendo um pouco de sentido em uma revisão mais aprofundada dos elementos em cena.

No início da trama, conhecemos o casal protagonista logo depois de se casarem, e em menos de 1 minuto fica clara a particularidade de cada um. Eles vivem uma vida muito feliz, repleta de plenitude e com boas sacadas de roteiro — um completa a frase do outro, todos sorriem, tudo é maravilhoso. Ressaltando os papéis bem demarcados da época, Visão trabalha fora enquanto Wanda cuida das tarefas domésticas.

O conflito inicial do episódio aparece por um mal-entendido entre os dois, evidenciando que a sintonia não é tão forte assim. Conhecemos, então, a vizinha Agnes (Kathryn Hahn), que parece ser uma pessoa interessada nas vidas dos novos moradores, questionando certas estranhezas perceptíveis e funcionando como um bom gatilho para que Wanda fique preocupada.

No fim, há uma grande dúvida que nem eles mesmos conseguem responder.

WandaVision: 2º episódio fornece pistas sobre o que vem por aí

Por mais que o piloto não tenha tido tantos perigos à vista, a partir do 2º episódio há mais coisas com as quais o casal deve se preocupar. Um barulho os incomoda e acaba servindo como uma introdução ao tom das estranhezas que virão.

Fonte: Disney+

Em uma nova trama, os personagens embarcam em uma aventura cotidiana: eles farão uma apresentação de mágica em um clube social bastante convencional. Visão acaba mastigando um chiclete em uma reunião de trabalho e fica completamente desconfigurado. Enquanto isso, Wanda parece perceber que algumas coisas estão fora do comum — um indicativo estilístico disso é o uso de cores vivas, pois a série, nesse começo, é toda em preto e branco.

Após uma apresentação divertida e repleta de confusões, na qual Wanda precisou segurar as pontas a todo momento devido à condição do marido, os dois retornam para casa para curtir mais um momento juntos. Tudo se preenche de cor, e o barulho incessante do começo do episódio retorna de uma nova forma. Uma pessoa com um uniforme característico surge de dentro de um bueiro.

Wanda percebe mais uma vez o que pode estar acontecendo e rebobina a fita do programa, para que tudo termine com um final feliz. Essa ponta solta começa a mostrar ao público que diversas coisas estranhas vão acontecer com mais frequência na série e que esse mundo perfeito, na verdade, pode ser uma grande ilusão.

O que você achou da estreia de WandaVision no Disney+? Vamos aguardar os próximos episódios.