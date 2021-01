Wellington Silva se emociona após marcar para o Fluminense

A emoção tomou conta de Wellington Silva após fazer o segundo gol do Fluminense no clássico com o Botafogo, neste domingo, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou na etapa final, sofreu pênalti e converteu, fechando a vitória.

“Eu não venho tendo boas atuações. Alguns torcedores vêm pegando no meu pé. Chegou uma proposta para mim e muita gente falando para eu ir embora, sair do clube. É um clube que sempre dei a vida, em todos os jogos. É felicidade. Agradecer a Deus, à minha família, minha esposa. No jogo passado eu perdi um gol que poderia ter dado a vitória ao Fluminense. Eu aceito as críticas, mas mandar embora do clube que sempre dei a vida, eu acho injusto. Mas fico feliz, foi uma grande vitória, pude entrar e fazer o gol. Até o dia que estiver aqui, vou dar a alma por este time e que a gente possa conquistar os nossos objetivos”, declarou Wellington Silva.

O atacante do Fluminense está na mira do Gamba Osaka, do Japão. Enquanto a negociação não se define, Wellington Silva foca em ajudar o time a conseguir a vaga para a Libertadores.

“Estão conversando. Eu prefiro manter o foco aqui. Sempre que eu saí do Fluminense foi pela porta da frente. Sempre fui grato ao clube. O clube sempre me deu tudo. Tudo que tenho hoje é graças ao Fluminense, que desde cedo abriu as portas para mim. Então, se tiver de sair, vai ser com tristeza, porque é um clube que eu amo. Agradecer para sempre o Fluminense por tudo. Espero até o último dia dar a vida aqui, deixar o Fluminense no mais alto possível, porque no início do campeonato muitos deram que o Fluminense ia brigar para não cair e hoje estamos entre os melhores. Continuar trabalhando para estar entre os melhores”, acrescentou.

O Fluminense colou no G-6 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na sétima colocação, com 50 pontos, um a menos do que o Grêmio. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Goiás, domingo, no Estádio Nilton Santos.