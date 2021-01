Werner perde pênalti, Abraham faz hat-trick, Chelsea vence Luton Town e avança na Copa da Inglaterra

Agora, a equipe comandada por Frank Lampard enfrentará na próxima fase da competição o Barnsley, que eliminou ontem o Norwich após uma vitória em casa por 1 a 0.

Os donos da casa marcaram duas vezes com Abraham no primeiro tempo (aos 11 e aos 17 minutos).

Os visitantes descontaram aos 30, com Clark, que recebeu passe de Bree.

Na segunda etapa, o Luton quase empatou e levou perigo por duas vezes ao Chelsea, mas Kepa fez ótimas defesas.

O castigo dos visitantes veio aos 29 minutos, com mais um gol de Abraham.

O atacante foi o primeiro jogador a marcar um hat-trick na FA Cup pelo Chelsea desde o brasileiro Oscar, que fez três gols no MK Dons em janeiro de 2016.

Aos 41, Werner foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. O alemão cobrou a penalidade, mas o goleiro Sluga defendeu.

GOLS: Chelsea: Abraham (3) ; Luton: Clark

CHELSEA: Kepa; Zouma, Christensen, Palmieri, James, Gilmour, Mount (Kovacic), Pulisic (Hudson-Odoi), Ziyech (Havertz), Werner e Abraham (Giroud)

Técnico: Frank Lampard

LUTON TOWN: Sluga, Rea (Potts), Bradley, Lockyer, Naismith (Moncur), Bree (LuaLua), Dewsbury-Hall, Clark, Tunnicliffe (Berry), Mpanzu, Cornick (Collins)

Técnico: Nathan Jones

