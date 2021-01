West Ham marca no fim, derruba Everton no Goodison Park e ’embola’ briga na ponta da Premier League

O Everton deixou escapar a chance de encostar na ponta da tabela da Premier League nesta sexta-feira (1º). Mesmo jogando dentro do Goodison Park, a equipe do técnico Carlo Ancelotti acabou derrotada por 1 a 0 pelo West Ham, e viu escorregar pelos dedos a oportunidade de ficar a apenas um ponto do líder Liverpool.

Com o tropeço nesta rodada, os Toffees estacionam na terceira colocação, com 29 pontos, encerrando uma sequência de quatro vitórias seguidas no Inglês.

Já os Hammers de David Moyes colocam fim a uma série de quarto jogo sem vencer na competição, e seguem na 10ª colocação, mas agora com 26 pontos.

O jogo

Quem levou a pior quando a bola rolou foi o zagueiro Rice. Ao tentar cortar uma bola perigosa na intermediária, o defensor acabou torcendo demais a perna e precisou do atendimento médico no gramado.

A melhor chance de gol da primeira etapa aconteceu apenas aos 44 minutos. Após a cobrança de escanteio na grande área, Randolph afastou de soco. A bola sobrou para o brasileiro Bernard, que dominou no peito e mandou a bomba para o gol. O goleiro do West Ham precisou se esticar para fazer a defesa.

Tentando surpreender fora de casa, o West Ham dominou as ações ofensivas logo no início do segundo tempo, levando mais perigo à defesa do Everton. Vendo cair muito a competitividade da equipe, Ancelotti sacou Bernard e Sigurdsson e mandou para o campo James Rodriguez e André Gomes.

Mesmo com as mudanças dos dois lados, Everton e West Ham esbarram em atuações pouquíssimo inspiradas de seus jogadores, que praticamente não arremataram a gol nos 45 minutos finais.

Quando finalmente teve uma chance clara, os visitantes não perdoaram. Após lance de bate-rebate na área, Cresswell bateu cruzado, e Soucek mostrou oportunismo para desviar para o fundo das redes.

A equipe do técnico Carlo Ancelotti voltará a campo agora apenas no dia 09, sábado, diante do modesto Rotherham, da terceira divisão inglesa, pela Copa da Inglaterra. O próximo compromisso pela Premier League está marcado para o dia 12, no duelo contra o Wolverhampton, no Molineux Stadium.

Já o West Ham encara Stockport County, também pela Copa da Inglaterra, no dia 11 de janeiro. A equipe de David Moyes voltará a campo pelo Campeonato Inglês no dia 16, contra o Burnley.

EVERTON 0 X 1 WEST HAM

GOLS: Tomas Soucek (86′), para o West Ham

Everton: Pickford; Coleman, Mina, Holgate e Godfrey; Doucouré e Davies; Bernard (James Rodriguez), Sigurdsson (André Gomes) e Richarlison; Calvert-Lewin (Tosun). Técnico: Carlo Ancelotti

West Ham: Randolph; Coufal, Dawson, Ogbonna e Cresswell; Rice e Soucek; Bowen (Yarmolenko), Benrahma e Fornals (Lanzini); Haller (Antonio).Técnico: David Moyes

– Posse de bola: Everton 60% x 40% West Ham

– Everton encerrou sequência de invencibilidade na Premier League: quatro vitórias e uma derrota;

– West Ham encerrou série de quatro jogos sem vencer na Premier League;

– Foi a primeira vitória de David Moyes como visitante no Goodison Park;