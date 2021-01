West Ham se diz ‘desapontado’ após ex-Fluminense quebrar protocolo da COVID-19 no Natal

Uma imagem de Manuel Lanzini, do West Ham, e Sergio Reguilón, Erik Lamela e Giovani Lo Celso, do Tottenham, quebrando o protocolo da COVID-19 e se reunindo no Natal, assim como seus familiares, causou repercussão na Premier League.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os dois clubes, inclusive, já se manifestaram a respeito do ocorrido.

“O clube estabeleceu os mais altos padrões possíveis com seus protocolos e medidas relacionadas à COVID-19, então estamos desapontados em saber das ações de Manuel Lanzini”, diz comunicado do West Ham sobre o ex-jogador do Fluminense.

“A questão foi lidada internamente, e Manuel foi fortemente relembrado de suas responsabilidades.”

Manuel Lanzini lamenta durante partida do West Ham Getty Images

O Tottenham também se posicionou sobre o assunto.

“Estamos completamente desapontados e condenamos fortemente essa imagem mostrando alguns de nossos jogadores com família e amigos juntos no Natal”, afirma o comunicado.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Particularmente, como sabemos dos sacrifícios feitos por todo mundo ao redor do país para seguir seguros no período de festas.”

“As regras são claras, não há exceções, e nós regularmente relembramos todos nossos jogadores e comissão técnica sobre os últimos protocolos e suas responsabilidades para aderirem e darem o exemplo”, diz o comunicado.

“A questão será lidada internamente”, apontam os Spurs, que não contaram com Lo Celso e Lamela na vitória sobre o Leeds United por 3 a 0 neste sábado. Reguilón ficou os 90 minutos no banco de reservas.