West Ham surpreende fora de casa e coloca fim na sequência de vitórias do Everton

No primeiro dia do ano, Everton e West Ham deram continuidade ao Campeonato Inglês e abriram a 17ª rodada da competição. Jogando no Goodinson Park, os Toffees tropeçaram e perderam por 1 a 0 para os Hammers.

A vitória do West Ham colocou fim na boa sequência de jogos do Everton, que vinha de quatro vitórias seguidas na competição.

As duas equipes não começaram o ano com a intensidade alta, como é a média do Inglês. A primeira etapa foi marcado por algumas chances, mas principalmente pela marcação e disputa no meio de campo.

As coisas não mudaram tanto no segundo tempo e o jogo continuou equilibrado. A equipe de Carlo Ancelotti foi apertando à medida que o tempo passava, mas não era a noite do Everton.

Com dificuldades na criação, o castigo veio aos 41 minutos. Soucek, no lugar certo e na hora certa, aproveitou a sobra na defesa de Pickford e fez o gol da vitória para os Hammers.

O Everton perde a chance de ficar a apenas um ponto do líder e rival Liverpool. Os Blues seguem no G4, com 29 pontos. Mesmo com a vitória, o West Ham se mantém no meio da tabela, com 26 pontos conquistados.