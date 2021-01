WhatsApp bate recorde de chamadas na noite de Ano-Novo

O Facebook divulgou na última sexta-feira (1º) que os serviços de bate-papo e ligação da empresa atingiram números bastante impressionantes na virada para 2021 — inclusive com um recorde batido no WhatsApp. A pandemia da covid-19, que restringiu confraternizações e manteve muitas famílias afastadas presencialmente, contribuiu diretamente para a situação.

Na noite do dia 31 de dezembro, mais de 1,4 bilhão de chamadas pelo WhatsApp (somando as feitas em voz e também com vídeo) foram realizadas globalmente, um novo recorde diário para a plataforma. O app ainda tem mais o que celebrar: a quantidade média de chamadas em 2020 cresceu 50% em relação ao mesmo período de 2019.

No caso do Messenger do Facebook, o efeito de Realidade Aumentada “2020 Fireworks” foi o mais usado do da, ao menos nos Estados Unidos. Foi também o recorde de videochamadas com mais de três pessoas no país — o dobro de usuários em relação a outros momentos do ano. Além disso, foram realizadas 55 milhões de transmissões ao vivo pelo Instagram e Facebook em todo o mundo.