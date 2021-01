WhatsApp Web ganha desbloqueio por digital, rosto ou íris

O WhatsApp Web para navegadores e a versão do mensageiro para desktops ganhou uma nova camada de segurança. A partir de agora, será possível adicionar um novo método de desbloqueio e sincronização de contatos e mensagens.

Segundo a empresa, o usuário poderá cadastrar um mecanismo de desbloqueio biométrico por digital, detecção de rosto ou íris. Isso será realizado pelo dispositivo móvel que traz a conta ativada, dependendo de que recursos de autenticação estão disponíveis no seu aparelho. A novidade é válida para Android e iOS 14 e já está disponível em algumas regiões.

O objetivo é dificultar um pouco o acesso ao WhatsApp Web, que normalmente é ativado somente com o escaneamento de um QR Code na tela do computador — que continua existindo, agora como uma etapa intermediária. A companhia garante que não vai armazenar os dados de rosto, impressão digital ou íris.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.

WhatsApp does not see your face or fingerprint data.

Chats for your ?? onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA

— WhatsApp (@WhatsApp) January 28, 2021