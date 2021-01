Wijnaldum e Liverpool seguem em um impasse com a renovação

O meio-campista holandês Georginio Wijnaldum segue com divergências em relação a uma renovação de contrato com o Liverpool, segundo a Sky Sports.

É relatado que o jogador tem o interesse de seguir em Anfield, mas também deseja ter um salário compatível com as grandes estrelas do time. Seu contrato se encerra no verão europeu e ele já pode firmar compromisso com qualquer outra equipe.

A direção dos Reds ofereceu um novo contrato para o meia, que rejeitou. O técnico Jugen Klopp já deixou claro que tem interesse na continuidade do jogador, que disputou todos os 17 jogos da equipe na Premier League dessa temporada.