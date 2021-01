William Bonner imita Jair Bolsonaro no Jornal Nacional e web pira com deboche · .

William Bonner viralizou nas redes sociais ao imitar o jeito de falar de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, da Globo, desta quarta-feira (6). O noticiário repercutiu a declaração do presidente de que o Brasil está “uma maravilha” após ele mesmo dizer que o país estava “quebrado”. O âncora leu a frase com direito a uma breve gaguejada. A web pirou com o que chamou de “deboche”.

O Jornal Nacional exibiu uma matéria sobre o anúncio de Bolsonaro de que o governo suspendeu a compra de agulhas e vacinas para a vacinação contra a Covid-19. Após a reportagem, Renata Vasconcellos abordou a recente alegação do presidente em tempos de pandemia.

“Um dia depois de afirmar que o Brasil está quebrado e que não pode fazer nada. O presidente Bolsonaro voltou hoje ao assunto. Diante de um grupo de apoiadores, entre risos e tom de ironia, disse o seguinte: ‘Confusão ontem, você viu? Que eu falei? Que eu falei que o Brasil tava quebrado. Não, o Brasil tá bem. Tá uma maravilha'”, iniciou ela.

Bonner, então, citou a continuação da opinião do presidente. “Na mesma conversa, Bolsonaro voltou a criticar a imprensa: ‘A imprensa sem vergonha. Essa imprensa co…ca… [gaguejo] sem vergonha. A imprensa fez uma onda terrível aí. Pra imprensa, bom tava Lula, Dilma… Gastando três bilhões por ano pra eles'”, reproduziu o comunicador.

A interpretação do jornalista ao ler as aspas do governante chamou a atenção dos internautas. No Twitter, os telespectadores observaram que o profissional mudou até a entonação na leitura.

“Eu estou morrendo com o William Bonner imitando a voz gaguejada do Bolsonaro no Jornal Nacional”, divertiu-se Weslley Styfler. “William Bonner é uma lenda que merece sempre ser venerada”, comentou Taty Moreira. “William Bonner interpreta Jair Bolsonaro”, escreveu Juan Romero. “Na Moral, eu gosto desse deboche do Bonner”, tuitou Vitor Costa.

Veja repercussão do momento do Jornal Nacional nas redes sociais:

William Bonner é uma lenda que merece ser sempre venerada! https://t.co/J1dCBueify

— Taaty ☮ (@taatymoreira_) January 7, 2021